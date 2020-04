Koronawirus. Samorząd - gm. Postomino - wyciąga dłoń do przedsiębiorców. Chce im pomóc! Wiemy jak!

_W związku z występującą sytuacją epidemiologiczną i wynikającymi z niej negatywnymi konsekwencjami dla podmiotów gospodarczych, proponuję działania w ramach pakietu pomocowego, który ma na celu przeciwdziałanie pogorszeniu płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Proponowane działania obejmują: - odroczenie zobowiązań podatkowych do 30 września 2020 roku - rozłożenia płatności zobowiązań podatkowych na raty, - umorzenie odsetek z tytułu nieterminowych płatności zobowiązań podatkowych za okres od 15 marca 2020 roku do dnia złożenia wniosku o udzielenie ulgi, Ponadto na najbliższej sesji Rady Gminy Postomino zostanie przedłożony radnym projekt uchwały w sprawie zniesienia opłaty prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia zobowiązań podatkowych oraz rozkładania ich na raty.

Bezkosztowe odroczenie zobowiązań finansowych ma na celu pomoc przedsiębiorcom w bieżącym okresie. Decyzja co do ewentualnych kolejnych działań zostanie podjęta w późniejszym terminie.

W celu skorzystania z proponowanych form pomocy należy złożyć stosowny wniosek o udzielenie ulgi ze względu na ograniczenia prowadzenia działalności z powodu rozszerzenia się COVID-19 i wynikające z tego pogorszenie płynności finansowej. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację firmy. Poniżej zamieszczone są do pobrania formularz wniosku oraz wymagane oświadczenia i dokumenty.

Plan pomocy obejmuje również wnioski złożone przed publikacją komunikatu.

Udzielenie ulgi w spłacie należności na wniosek dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą nastąpi z poszanowaniem regulacji dotyczących pomocy publicznej (w tym pomocy de minimis).

Apeluję o składanie wniosków drogą elektroniczną na adres ug@postomino.pl oraz przekazanie oryginału wniosku wraz z dokumentami za pośrednictwem poczty. W wyjątkowych sytuacjach można dostarczyć do urny korespondencyjnej umieszczonej przed Urzędem Gminy.

Jednocześnie informuję, że na mocy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz. 568) opłatę z tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności należną za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r._

WÓJT GMINY POSTOMINO

Janusz Bojkowski