Koronawirus. Rozmowa z burmistrzem Sławna o tym, jak samorząd może pomóc firmom w czasie kryzysu

Jak zapatruje się pan na wsparcie przedsiębiorców w czasie koronawirusa?

Krzysztof Frankenstein:Na wstępie powiem, że jest to sytuacja nadzwyczajna i jest to bardzo trudny czas dla wielu firm w całej Polsce i na świecie. Jestem otwarty i chętny na pomoc sławieńskim przedsiębiorcom, tak jak miało to miejsce do tej pory w trudnych sytuacjach, lecz podkreślam, że musi się ona odbywać w granicach obowiązującego prawa.

To znaczy?

Krzysztof Frankenstein:Ordynacja podatkowa przewiduje możliwość odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenie jego zapłaty na raty. Możemy również odroczyć lub rozłożyć na raty zaległości podatkowe lub możemy je umorzyć w całości lub w części. Pomimo wprowadzenia rządowego pakietu w ramach Tarczy Antykryzysowej, wsparcie dla małych i średnich firm w ramach pomocy de minimis ma miejsce i pozostaje bez zmian.

Czyli jeśli koronawirus spowoduje zapaść w firmie...