Koronawirus. Policyjny dron patrolował Sławno [ZDJĘCIA, WIDEO]

- Apelujemy o pozostanie w domach i ograniczenie do niezbędnego minimum wyjść na zewnątrz pamiętając o limicie przemieszczających się osób (maksymalnie dwie osoby, z wyłączeniem rodzin). Ograniczenie kontaktów i unikanie skupisk ludzkich to jedna z podstawowych zasad w walce z epidemią. Pamiętajmy, by nie narażać siebie i swojej rodziny na niebezpieczeństwo zarażenia koronawirusem - mówi asp. Kinga Warczak, rzecznik prasowy powiatowego komendanta policji w Sławnie. - Osoby, które będą zasady lekceważyli, muszą liczyć się nawet z możliwością skierowania wniosku o ukaranie do sądu.