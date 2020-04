Koronawirus. Gmina Malechowo przekazała szpitalowi w Sławnie przyłbice [ZDJĘCIA]

Wójt Radosław Nowakowski przekazał 300 szt. przyłbic zakupionych przez samorząd - Gminę Malechowo Tomaszowi Walaskowi - dyrektorowi Szpitala Powiatowego w Sławnie. Kolejne 50 szt. zasiliło Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - Oddział Terenowy w Koszalinie.

- Nie zwalniamy tempa, przekazaliśmy maseczki dla naszych seniorów w ilości 1500 szt, następna tura 5000 szt. będzie rozdysponowana, gdy tylko do nas dotrze. Wychowawczynie 13 placówek wsparcia dziennego i inni chętni mieszkańcy naszej gminy szyją maseczki. Aby jeszcze bardziej usprawnić tę akcję, zakupiliśmy cztery maszyny do szycia - mówi wójt Radosław Nowakowski. - Bardzo wszystkim dziękuję za zaangażowanie i doceniam Państwa wszelką pomoc. To bardzo budujące".