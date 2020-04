Komentarz dnia redaktora. Koronawirus, a lokalna gospodarka

Pamiętajmy, że część firm wyhamowała lub nie funkcjonuje. To też nie są dobre wiadomości dla lokalnych budżetów, bo to przecież przedsiębiorcy płacą podatki. Jak nieoficjalnie ustaliłem w niektórych naszych gminach nie spływają one regularnie, a wręcz zagrożenie koronawirusowe zmniejszyło strumień pieniędzy, który powin trafić do "lokalnych skarbców". Jaki z tego wniosek? Taki, że gospodarka - np. w powiecie sławieńskim - może na dłuższą metę nie wytrzymać zamrożenia różnych sfer życia. Dlatego sądzę, że rządzący będą powoli odmrażać gospodarkę, bo zwyczajnie musi ona funkcjonować. Czy zniknie koronawirus? Raczej nie tak szybko. A to oznacza, że będziemy się musieli z nim nauczyć żyć. Innymi słowy gospodarka musi ruszyć, ale inne obostrzenia pozostaną. Takie są realia. Celowo pokazuję Wam w skali makro to co też dotyka całe nasze państwo, ale i świat. Czy taka kwarantanna, jak jest wprowadzona wraz ze wszystkimi zakazami jest potrzebna? Zdecydowanie tak, bo chodzi o to, aby przyrost zachorowań wyhamować. Chodzi o to, aby system służby zdrowia był wydolnym. Zdrowie i życie na pierwszym miejscu i stąd taka izolacja wprowadzona przez rząd, ale każdy z nas zdaje sobie sprawę, że ona nie może trwać wiecznie. Ona nas uczy nowego sposobu życia i ten na pewno nie prędko się zmieni. Pamiętajmy o tym i stosujmy się do zakazów.

Tomasz Turczyn