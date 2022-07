Jezioro Bukowo w gminie Darłowo. Tu się łowi!!! Podsumowanie zawodów ZDJĘCIA, WYNIKI

Jezioro Bukowo w Uzdrowisku Dąbki

Zawody odbyły się w ciężkich warunkach pogodowych, start I tury zawodów został opóźniony o godzinę z powodu burzy, cała I tura przebiegła pod dyktando silnego wiatru oraz mocnego zafalowania jeziora, mimo tego udało się złowić zarówno okonie jak i sandacze, pierwszego dnia punkty zdobyło 5 załóg i to właśnie pierwszy dzień zawodów zadecydował w głównej mierze o klasyfikacji generalnej zawodów. II dnia zawodów Jezioro Bukowo dla wędkarzy było łaskawsze, choć ciągle nie były to warunki idealne. Drugiego dnia udało się złowić 25 okoni i 5 sandaczy, do klasyfikacji generalnej dołączyła para zawodników, którzy pierwszego dnia nie punktowali.

Nagrodzonych zostało 6 pierwszych miejsc nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez sponsorów, 3 pierwsze miejsca otrzymały również nagrody finansowe.