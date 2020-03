Jak sobie radzą małe sklepy? Zobaczcie, jak jest w tym ze Staniewic [ZDJĘCIA]

Drodzy klienci i u nas małe zmiany! Jest pleksa, są rękawiczki i maseczki. Sklepy spożywcze to dziś jedne z niewielu funkcjonujących branż. Codziennie stajemy za ladami dla Was klientów co byśmy nie zwariowali w obecnej sytuacji panującej na świecie. Narażamy siebie swoje rodziny. Nie robimy tego z przymusu (bynajmniej ja i myślę że moje koleżanki). Lubię swoją pracę i cieszę się, że jestem tam codziennie dla Was byście dostali świeży chleb, mięso, warzywa. (...) Ale Dziś proszę Was o przestrzeganie zasad, które wprowadzamy. W sklepie - 4 osoby, odstęp między klientami. Masz katar? Załóż maseczkę! Na zakupy nie zabierajcie dzieci! Niech zakupy będą zaplanowane! (...) Nie Narażajcie Nas Sprzedawców. Na Nas Też czekają rodziny w domu. Nikt z nas nie wie, jak to się wszystko potoczy co przyniesie jutro. Ale przestrzegajmy wprowadzonych zasad.Póki co jesteśmy dla Was - Staniewice ABC zaprasza!!! Zdrówka dla Wszystkich.