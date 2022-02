Ferie w Sławieńskim Domu Kultury w Sławnie ZDJĘCIA - zaproszenie

Ferie 2022 w SDK ze Sławna

Zajęcia dla dzieci i młodzieży w SDK ze Sławna są w kolejnych dniach od 2 do 5 lutego 2022 w godz. od 9 do 16 lub 18. Zajęcia są w sekcjach tematycznych - muzyczne, plastyczne, taneczne - breakdance, plus kino feriowe. Do tego 4 lutego o godz. 14.30 jest w SDK Zimowy Bal Karnawałowy. W drugim tygodniu ferii zajęcia są od 7 do 11 lutego i każdego dnia rozpoczynają się o godz. 9.

Uwaga ferie w SDK są płatne. Zapisy tel. -793 967 670.