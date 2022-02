Atrakcja na ferie dla dzieci i młodzieży w Darłowie ZDJĘCIA

Atrakcja na ferie w Darłowie

Na Placu Tadeusza Kościuszki w Darłowie - przed ratuszem - zmontowano niebieski składany tor wykonany z elementów ze sklejki kompozytowej tzw. pumptrack. Jest to specjalnie przygotowany niewielki tor składający się z szybkich zakrętów i muld do jazdy jednośladem takim jak hulajnoga czy rower, albo na rolkach lub deskorolkach. Wyrabia on u użytkowników refleks, zmysł równowagi oraz kondycję. Pierwsi chętni już trenują. Jazdę po muldach trzeba wykonywać w kasku. Pumptrack będzie czynny przez całe ferie zimowe do godziny 16:00. Wstęp wolny pod nadzorem rodziców lub opiekunów. Zdjęcia wykonano 31 stycznia 2022 r.