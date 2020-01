Konkurs kalendarzowy w powiecie sławieńskim. Ślijcie zdjęcia do kalendarza na 2020 r. Jakie FOTOGRAFIE już mamy? [galeria]

Pokaż swoją miejscowość i powiat na zdjęciu. Jest szansa, że trafi ono do wyjątkowego kalendarza na 2020 rok, który dołączony będzie do papierowego wydania tygodnika, ukazującego się w Twoim powiecie! Na Wasze fotografie czekamy do 29 listopada 2019 r. W galerii zamieszczamy te...