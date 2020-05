4 maja swoje święto obchodzą strażacy. To oni cieszą się bardzo duża sympatią mieszkańców powiatu sławieńskiego. Straż pożarna wyjeżdża nie tylko do pożarów ale i do szeregu innych wydarzeń. Strażacy często idą w miejsca, z których inni uciekają. Zobaczcie zdjęcia z akcji strażaków od nas. M.in. prezentujemy wypadki samochodowe, pożary, czy spektakularną akcję, gdzie strażacy weszli na lód po tym, gdy ten załamał się pod wędkarzami.