Darłowo. Zderzenie aut na ul. Lotników Morskich. Są osoby ranne - 22.12.2021 - ZDJĘCIA

Groźnie w Darłowie na ul. Lotników Morskich

- Ze wstępnych informacji wynika, że na ulicy Lotników Morskich doszło do zderzenia się dwóch aut. Nasze zastępy strażackie są na miejscu i trwa akcja ratownicza. Jedno z aut to Audi, a drugie to Honda. - mówi kpt. Damian Tomczyk, oficer prasowy powiatowego komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie.

Hondą jechały dwie osoby - dwie kobiety, a w Audi - kierowca.

- Kierująca pani, z urazem nogi, została zabrana do szpitala i hospitalizacji wymaga też kierujący Audi - dodaje kpt. Tomczyk.

Strażacy apelują o ostrożność na drogach, bo wróciła zima - śnieg. Na miejscu zdarzenia działa policja, Zespół Ratownictwa Medycznego, dwa zastępcy PSP Darłowo i jeden OSP.