Darłowo proponuje koalicję samorządów i petycję do rządu. Chodzi o ratowanie turystyki

- Zamknięcie hoteli i gastronomii sprawiło, że branża turystyczna stanęła na krawędzi bankructwa. Boimy się o to, jak będzie wyglądał sezon wakacyjny. Bez turystów bieda zajrzy w oczy nie tylko osobom żyjącym z turystyki. Bardzo poważne kłopoty będą miały też nadmorskie samorządy - mówi Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa, który już skontaktował się z włodarzami większości nadmorskich samorządów. - Nikogo nie trzeba było przekonywać, że musimy działać, że trzeba wywierać presję na rząd - dodaje Klimowicz.

W czwartek - 23 kwietnia - z inicjatywy darłowskiego ratusza odbędzie się wideokonferencja z udziałem włodarzy większości nadmorskich miast i gmin. Wszystko po to, by zebrać informacje i wypracować wspólne stanowisko, które następnie będzie przesłane do wicepremier i minister rozwoju Jadwigi Emilewicz. Projekt petycji już opracował darłowski ratusz. To Ministerstwo Rozwoju zajmuje się sprawami turystyki. Dlatego tam będzie kierowany apel i zapewnienie o chęci współpracy ze strony samorządów.