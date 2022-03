Darłowo. Niezwykły koncert w internacie ZSM z udziałem młodzieży z Ukrainy - ZDJĘCIA

Koncert w internacie ZSM - Darłowo

W internacie Zespołu Szkół Morskich w Darłowie miał miejsce koncert pod hasłem: "Jeden za wszystkich,wszyscy za jednego".

- Młodzież z Polski, Ukrainy i Białorusi spotkała się przy wspólnej piosence - podkreśla Magdalena Miszke, dyrektor ZSM w Darłowie. - W dniach kiedy Ukraińcy walczą o swoją wolność, w szkole uczniowie martwią się o swoich bliskich i przyjaciół. Martwią się o swoich kolegów, którym nie udało się wrócić do Darłowa. Mamy nadzieję, że to szaleństwo - wojna wkrótce się skończy i wszyscy szczęśliwie przyjadą do szkoły w Darłowie. Dziś dźwięki piosenek w różnych językach dodają nam otuchy.

Magdalena Miszke podkreśla, że cała szkolna społeczność ZSM Darłowo jest przeciwko wojnie na Ukrainie.