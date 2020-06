Darłowo: Niezwykła metamorfoza Igorka. Zobaczcie ZDJĘCIA Przed i Po

- Wiele osób ma uprzedzenia do psów z łańcucha - z kojca ze wsi... Obawia się i myśli, że taki pies "nie nadaje się do domu". Nadaje się, tylko trzeba otworzyć dla niego swoje serce, okazać cierpliwość, zapewnić spokój i masę czułości - mówi Stowarzyszenie My 3 Koty i Psy z Darłowa. - Nasz Igorek "Przed i Po".