Darłowo. Mistrzyni ceremonii z trójzębem neptuńskim - ZDJĘCIA, WIDEO

Pasowanie na ucznia ZSM Darłowo trójzębem neptuńskim

Zespół Szkół Morskich w Darłowie ma swój statek szkoleniowy i jacht. Szkoła nawiązuje do morskich tradycji i też kształci przyszłych ludzi morza. Dlatego pasowanie na ucznia nie mogło się odbyć bez symbolicznego dotknięcia ramienia ucznia trójzębem neptuńskim. Mistrzynią ceremonii była Magdalena Miszke, dyrektor ZSM Darłowo. Co mówiła chwilę wcześniej do całej szkoły? Patrz wideo - poniżej.