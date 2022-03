Darłowo. Czyn społeczny i integracja uchodźców z Ukrainy i darłowiaków ZDJĘCIA

Wspólna akcja sprzątania parku w Darłowie

- Liliana, Oksana, Kataryna, Andriy, Sasza, Natliya to imiona tylko kilku osób, które poznałam dzisiaj podczas naszej wspólnej ukraińsko-polskiej akcji integracyjnej (nie bez powodu jako pierwsza jest Ukraina, bo to nasi goście z Ukrainy zainicjowali dzisiejszą akcję). Wartością dodaną dzisiejszego spotkania było posprzątanie parku, ale najważniejsze były rozmowy i wspólna biesiada przy grillu i ognisku. Dziękuję IRENIE BASS za inicjatywę. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy znaleźli chwilę, żeby być dzisiaj razem, to ważne dla nas darłowian i dla naszych gości z Ukrainy - skomentowała na swoim profilu facebookowym Joanna Witkowska, szefowa Darłowskiego centrum Wolontariatu.

W akcję włączyło się też MPGK Darłowo.