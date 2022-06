Darłovia Darłowo - Wieża Postomino. Świetny mecz gości ZDJĘCIA, WIDEO

Darłovia Darłowo - Wieża Postomino 0:3 (0:1)

Darłovia Darłowo chciała, ale chcieć to za mało w futbolu. Darłowiacy nie mieli armat, które by mogli przeciwstawić Wieży. Nie przez przypadek postominianie świetnie spisują się w rundzie wiosennej i urywają punkty faworytom - m.in. 3:3 z Vinetą Wolin. W pierwszej części derbowego meczu Wieża miała przewagę optyczną i lepiej operowała piłką. Dobrą grą udokumentowała golem w 32 minucie Andrzeja Łyszyka, który szarżował w pole karne i ulokował piłkę - atomowym strzałem - w górnej połowie bramki. Zrobiło się 1:0 i obraz gry nie uległ zmianie. Wieża przeważała. W pierwszej części gry odnotować trzeba jeszcze groźną sytuację, gdy rozpędzony zawodnik Wieży i Darłovii walcząc o piłkę wybiegli poza plac gry i w rozpędzie darłowiak zrobił przewrotkę przez barierkę i upadł na beton ciężko się obijając. To wzburzyło kibiców, którzy domagali się kartki dla postominianina uważając, że ten celowo wypchnął ich zawodnika. Tu też do głosu doszli inni piłkarze i przez kilka chwil zakotłowało się na boisku i na trybunach. Sytuację opanował arbiter, który - salomonowym rozstrzygnięciem - ukarał gracza Wieży i Darłovii żółtymi kartkami.