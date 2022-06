Okręgówka zakończyła sezon. Spadek LZS Kowalewice. Jak inni? Tomasz Turczyn

Okręgówka gr 3 ZZPN zakończyła sezon. Awans do IV ligi wywalczył Mechanik Bobolice (29 wygranych i remis). Wicemistrzem - Wiekowianka Wiekowo, która zagra baraże o IV ligę. Trzecie miejsce Sława Sławno. Spadki - na ten moment: Redłovia Redło, Grot Bonin, LZS Kowalewice. Na miejscu 13 jest Wiarus Żółtnica i jest to - aktualnie - miejsce barażowe. Tyle, że może być ono spadkowym. To w zależności ile zespołów z III ligi trafi do IV. Czyli czy zwiększy się liczba spadków.