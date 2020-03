Chyba TIR-em trzeba by wywieźć ten syf. Podrzucają śmieci w Sławnie [ZDJĘCIA]

- Śmieciowisko jest w Sławnie, jak się wejdzie na wał. To znaczy po prawej jest zbiornik retencyjny. Za nim jest droga w prawo aż do ul. Morskiej w kierunku Darłowa. I cała jest w śmieciach - opisuje Czytelnik. - Leżą tam między innymi: lodówki, umywalki, choinki w doniczkach. Pomyślałem, że sam to sprzątnę. Ale jest tego za dużo. Trzeba by chyba TIR-a wynająć, aby to wszystko zebrać.