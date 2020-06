Byliśmy na treningu MKS Sławy Sławno [ZDJĘCIA, WIDEO]

Handel na targowisku w Sławnie - ZDJĘCIA - 02.06.2020 r. - czemu dostępna jest połowa placu?

Targowisko w Sławnie wraca do swojego rytmu. Nie ma już dodatkowych barierek ochronnych. Na zdjęciach prezentujemy to, czym się tu handluje we wtorek - 2 czerwca 2020 r., a w tym ceny owoców i warzyw.