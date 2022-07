Bryza Postomino świetnie w XXVIII Biegu Elżbiety Garduły w Korzybiu - ZDJĘCIA, WIDEO, WYNIKI Tomasz Turczyn

Aż 132 osoby ukończyły XXVIII Bieg im. Elżbiety Garduły w Korzybiu. Impreza miała miejsce w sobotę - 16 lipca 2022 r. i do pokonania było 10,5 km. To znaczy 4 pętle wokół Jeziora Korzybskiego. Trasa leśna z licznymi zbiegami, podbiegami, korzeniami, wąskimi duktami z niewielkim fragmentem asfaltu. Do tego odcinek przypominający plażę Bałtycką, gdzie nogi grzęzną po kostki w piasku. Całość "przyprawiona" ulewą!