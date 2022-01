Bobrowiczki. Pożar sadzy w kominie próbował gasić sam i został poparzony

Ostatecznie mężczyzna został zabrany do szpitala. Strażacy zostali zaalarmowani w piątek - 14.01.2022 r. - przed godziną 10. Na miejscu działają 4 zastępy PSP Sławno.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do pożaru sadzy w kominie, który właściciel posesji w Bobrowiczkach próbował sam ugasić wodą. Efekt był tego taki, że cofnęły się gorące opary i mężczyzna został poparzony - relacjonuje kpt. Damian Tomczyk, oficer prasowy powiatowego komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie. - Jest on opatrywany przez zespół ratownictwa medycznego - dodaje.

Strażacy przestrzegają i apelują

Pamiętamy: nigdy nie gasimy pożaru wodą! Gasząc wodą, możemy tylko zaszkodzić. Para wodna, która gwałtownie powstaje na skutek działania wysokiej temperatury, spowoduje np. pęknięcia przewodu kominowego. Natychmiast gasimy palenisko i wzywamy straż pożarną. Zamykamy dopływ powietrza do pieca i cały czas obserwujemy komin na całej długości. Powyższe czynności doprowadzają do tego, że sadza stopniowo wygasza się. Do przyjazdu straży pożarnej warto udostępnić wszystkie pomieszczenia, w których mieści się przewód kominowy. Ograniczenie powietrza spowoduje także powstawanie w palenisku więcej tlenku węgla, dlatego należy uchylić okna.