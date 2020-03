Aż 1731 litrów nielegalnego alkoholu przekazano strażakom na płyny do dezynfekcji [ZDJĘCIA]

- KAS przekazała Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie 1731 litrów spirytusu, zabezpieczonego w toku postępowań karnych. To druga partia alkoholu wydana z magazynów Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego - informuje Małgorzata Brzoza, rzecznik prasowy Administracji Skarbowej w Szczecinie. - Przekazany alkohol pochodzi z przestępstwa, zostanie wykorzystany do przygotowania preparatów do dezynfekcji przedmiotów i powierzchni, środków transportu wymagających odkażania.

Małgorzata Brzoza akcentuje, że przekazany alkohol nie był przebadany medycznie, dlatego nie może zostać wykorzystany przez szpitale.