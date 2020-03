Aplikacja „Kwarantanna domowa”. Wiemy, jak policja w p. sławieńskim kontroluje osoby na kwarantannie

Dzięki aplikacji „Kwarantanna domowa” zyskujesz szybki dostęp do niezbędnych, pomocnych w czasie kwarantanny informacji. Możesz też korzystać ze specjalnej infolinii.

Aplikacja daje też m.in. możliwość zgłoszenia się do lokalnych ośrodków pomocy społecznej, które w uzasadnionych sytuacjach, mogą dostarczać artykuły spożywcze. Dzięki aplikacji szybko można skontaktować się z pracownikiem socjalnym.

Według danych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Szczecinie w powiecie sławieńskim na kwarantannie domowej jest 349 osób. Dane są na 26 marca 2020 r. godz. 18. Jak ustaliliśmy to jest ponad 200 adresów, bo bywa tak, że w jednym miejscu kwarantannę odbywa kilka osób. Za jej złamanie - np. wyjście z domu do sklepu - grozi kara 30 tysięcy zł.



- Nasi policjanci każdego dnia sprawdzają osoby, które są na kwarantannie w powiecie sławieńskim przynajmniej dwukrotnie - mówi asp. sztab. Tomasz Pruszyński, p.o. Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Sławnie. - Jest to robione o różnych porach dnia, czy też wieczorem. Nie ma stałych godzin kontroli. Nasi funkcjonariusze sprawdzają osoby na kwarantannie na takiej zasadzie, że przyjeżdżają pod wskazany adres. Nawiązują z taką osobą kontakt telefoniczny i musi się ona pokazać w oknie, co jest potwierdzeniem, że przebywa w domu.