A-Klasa. Arkadia Malechowo - KS Sieciemin. Dramaturgia do końca ZDJĘCIA, WIDEO, wynik Tomasz Turczyn

Lider Arkadia Malechowo podejmowała wicelidera KS Sieciemin. To była potyczka na szczycie A-Klasy gr 8 ZZPN. Stawka olbrzymia. Mistrz awansuje do okręgówki, a wicemistrz zagra o nią baraż. Przed tym meczem Arkadia miała 50 punktów, a KS Sieciemin - 48. Oba zespoły i ich kibice ostrzyli sobie zęby na mecz sezonu! I się nie zawiedli. Emocji nie brakowało do samego końca. Arkadia Malechowo - KS Sieciemin 1:1 (1:0).