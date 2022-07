9 Nadmorski Bieg Uzdrowiskowy w Dąbkach. Ciężka aura, a wyniki rewelacyjne ZDJĘCIA

9 Nadmorski Bieg Uzdrowiskowy w Dąbkach - wyniki 2022

Mykola Mevsha z Ukrainy oraz jego rodak - Dymytro Didovodvik nie mieli sobie równych w Dąbkach. Obaj od początku nadawali ton rywalizacji. Ostatecznie o 2 sekundy wygrał Mykola Mevsha, który metę minął w czasie 31:05 min., a jego klubowy kolega w czasie 31:07 min. Oba rezultaty, jak na taki bieg i warunki, bardzo dobre. Obaj biegacze jeden kilometr pokonywali w czasie 3 min. 7 sek.

Na trzecim miejscu plasował się Patryk Błaszczyk - 32:04, który do zwycięzcy stracił 59 sekund. Na 6 pozycji plasował się - nadal będący w świetnej formie weteran - Piotr Pobłocki, który uzyskał 34 min. 31 sek., co dla wielu młodych amatorów jest rezultatem nie do osiągnięcia, czy wręcz marzeniem do uzyskania.