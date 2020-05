18 maja 2020 r. 100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II. W Sławnie są Jego relikwie [ZDJĘCIA]

Kropla krwi na płótnie św. Jana Pawła II i fragment kości św. Faustyny Kowalskiej trafiły do Kościoła Mariackiego w Sławnie na stałe. Relikwie zostały uroczyście wprowadzone do świątyni, a mszę świętą odprawił Edward Dajczak, biskup Diecezji Koszalińsko- Kołobrzeskiej. Miało to miejsce w maju 2015 roku.

Teraz 18 maja 2020 r. przypada 100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II. O tym mówi się na całym świecie. Sławno może być dumne z tego, że w tutejszej świątyni jest relikwia św. JPII.