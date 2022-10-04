ZZPN. Rozlosowano IV rundę Pucharu Polski. Na kogo trafiły nasze kluby?

Tomasz Turczyn
Tomasz Turczyn
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Wyniki Losowania IV i V rundy Pucharu Polski ZZPN. Termin rozegrania spotkań: 27 listopada 2022 r.

KOSZALIN

BAŁTYK KOSZALIN – WOLNY LOS

STRONG ZIELENICA - SOKÓŁ KARLINO
MECHANIK II BOBOLICE/KŁANINO - WIEŻA POSTOMINO
WIEKOWIANKA WIEKOWO - OLIMP GOŚCINO

GRYF POLANÓW – VICTORIA SIANÓW
MECHANIK BOBOLICE – RASEL DYGOWO
GKS MANOWO – DARŁOVIA DARŁOWO

ASTRA USTRONIE MORSKIE – GWARDIA KOSZALIN
GWARDIA KOSZALIN JS - VIMOBILLIA BĘDZINO

POMORZANIN SŁAWOBORZE – SŁAWA SŁAWNO

DRAWA DRAWSKO POMORSKIE – MKP SZCZECINEK
OLIMP ZŁOCIENIEC – CALISIA KALISZ POMORSKI
WSPÓLNI RÓŻEWO – ORZEŁ WAŁCZ
LECH CZAPLINEK - POGOŃ POŁCZYN ZDRÓJ

SZCZECIN

ISKRA GOLCZEWO - CHEMIK POLICE

MD GOLENIÓW - GRYF KAMIEŃ POMORSKI

ODRA CHOJNA – HUTNIK SZCZECIN
TANOVIA TANOWO – DĄB DĘBNO
GAVIA CHOSZCZNO – KLUCZEVIA STARGARD
JEZIORAK SZCZECIN – STAL SZCZECIN
WYBRZEŻE REWALSKIE REWAL – BŁĘKITNI II STARGARD
ARKONIA SZCZECIN - FLOTA ŚWINOUJŚCIE
OKTĘT MIRAND SZCZECIN – REGA TRZEBIATÓW
INA GOLENIÓW – BIALI SĄDÓW
SALOS SZCZECIN JS - UNIA DOLICE
PIAST KARSKO – ISKIERKA SZCZECIN

Darłovia Darłowo grała w zielonych koszulkach

Okręgówka. 8 kolejka - Darłovia gromi, Manowo za mocne ZDJĘC...

Darłovia Darłowo - Iskra Białogard 11:0
Darłovia Darłowo - Iskra Białogard 11:0
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Darłovia Darłowo - Iskra Białogard 11:0

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