ZZPN. Rozlosowano IV rundę Pucharu Polski. Na kogo trafiły nasze kluby?

KOSZALIN
BAŁTYK KOSZALIN – WOLNY LOS
STRONG ZIELENICA - SOKÓŁ KARLINO
MECHANIK II BOBOLICE/KŁANINO - WIEŻA POSTOMINO
WIEKOWIANKA WIEKOWO - OLIMP GOŚCINO
GRYF POLANÓW – VICTORIA SIANÓW
MECHANIK BOBOLICE – RASEL DYGOWO
GKS MANOWO – DARŁOVIA DARŁOWO
ASTRA USTRONIE MORSKIE – GWARDIA KOSZALIN
GWARDIA KOSZALIN JS - VIMOBILLIA BĘDZINO
POMORZANIN SŁAWOBORZE – SŁAWA SŁAWNO
DRAWA DRAWSKO POMORSKIE – MKP SZCZECINEK
OLIMP ZŁOCIENIEC – CALISIA KALISZ POMORSKI
WSPÓLNI RÓŻEWO – ORZEŁ WAŁCZ
LECH CZAPLINEK - POGOŃ POŁCZYN ZDRÓJ
SZCZECIN
ISKRA GOLCZEWO - CHEMIK POLICE
MD GOLENIÓW - GRYF KAMIEŃ POMORSKI
ODRA CHOJNA – HUTNIK SZCZECIN
TANOVIA TANOWO – DĄB DĘBNO
GAVIA CHOSZCZNO – KLUCZEVIA STARGARD
JEZIORAK SZCZECIN – STAL SZCZECIN
WYBRZEŻE REWALSKIE REWAL – BŁĘKITNI II STARGARD
ARKONIA SZCZECIN - FLOTA ŚWINOUJŚCIE
OKTĘT MIRAND SZCZECIN – REGA TRZEBIATÓW
INA GOLENIÓW – BIALI SĄDÓW
SALOS SZCZECIN JS - UNIA DOLICE
PIAST KARSKO – ISKIERKA SZCZECIN
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