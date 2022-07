ZZPN podzielił A-Klasy. P. sławieński gra z nowymi klubami. Duże zmiany Tomasz Turczyn

ZZPN podzielił A-Klasy. Zespołu z powiatu sławieńskiego trafiły do grupy 7 i trzeba powiedzieć, że np. taka Arkadia Malechowo jadąc do Wrzosowa ma w jedną stronę do pokonania 142 km. To sporo. Są też wyjazdy w granicach 60 km - Gąski, Dobrowo.