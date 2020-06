Zobaczcie ZDJĘCIA nowego przedszkola w gm. Postomino. Imponujący obiekt prawie za 7 mln zł

- Otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków krajowych tj. z Programu „Maluch +” w kwocie 534 400 zł - wylicza Janusz Bojkowski, wójt gminy Postomino. - Suma ta przeznaczona zostanie na wciąż trwające roboty budowlane, wyposażenie placu zabaw, zakup wyposażenia sal oraz zakup wyposażenia specjalistycznego. Dotacja pokryje również koszty funkcjonowania żłobka przez okres 4 miesięcy. Dodatkowo nasz wniosek pt. „Żłobek dla gminy Postomino!” otrzymał pozytywną ocenę Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie i zakwalifikował się do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Kwota tego dofinansowania wynosi 413 020,77 zł. Przeznaczona zostanie na zakup dodatkowego wyposażenia oraz pokrycie kosztów funkcjonowania żłobka.

Łączny koszt inwestycji to 6,7 mln zł. Przedszkole ma rozpocząć działanie od 1 września 2020 r. Wstępny nabór do grupy żłobkowej będzie na 16 dzieci, ale placówka może przyjąć więcej - do 30 dzieci. Zaś przedszkole liczy 3 sale i dlatego planuje się podział dzieci na trzy grupy wiekowe.