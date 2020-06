Zobaczcie, jakie grzyby znajdziecie w lasach w okolicy Sławna - 01.06.2020 r.

Na zdjęciach prezentujemy różne grzyby, które można wypatrzyć w lasach w okolicy Sławna. Co ciekawe w tym gronie jest piestrzyca zwyczajna - na końcu galerii zdjęciowej. Jest to grzyb typowo wiosenny występujący w lasach od kwietnia do czerwca.

Piestrzyca zwyczajna jest grzybem jadalnym, ale łykowatym. Uwaga - pamiętajcie, że jeśli zbieracie grzyby i nie jesteście pewni, czy dany grzyb jest jadalny, czy też nie to najprościej jest go nie zrywać.