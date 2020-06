Zobaczcie jak w czasie pandemii trenuje Ziemia Darłowska [ZDJĘCIA]

- Od początku epidemii do maja, zajęcia były indywidualnie z reguły w domach lub osoby starsze ćwiczyły indywidualnie zgodnie z wytycznymi GIS - mówi Artur Szarycz, trener i wiceprezes Ziemi Darłowskiej. - Potem trenowaliśmy w grupach do 6 osób z maseczkami w odstępach co niestety nie było łatwym sposobem dla zawodników. Od soboty - 30 mają treningi są na normalnym poziomie, ale ciągle zalecane są odstępy sanitarne co nie ułatwia kolarskiego życia przy doskonalenie taktycznych elementów, jak szyki kolarskie współpraca w drużynie, rozprowadzenie na finisz, ale jest już lepiej. Sportowcy tego potrzebowali. W zasadzie zaraz rozpoczną się mniejsze imprezy kolarskie. Teraz skupiamy się na wewnętrznych sprawdzianach, rywalizacji na różnych odcinkach trasy, aby być gotowym do rywalizacji. Od lipca odpala już raczej sezon startowy w kategoriach młodzieżowych i według ustaleń powinien się on wydłużyć do końca października, a może listopada. Wszyscy zawodnicy, zawodniczki, członkowie klubu i ich rodziny przeszły epidemię bez szwanku co mnie bardzo cieszy. Motywacja i morale poszły w górę i widać dużą chęć rozpoczęcia rywalizacji. Maj przepracowany mamy w zasadzie na 95 procentach obciążeń treningowych, marzec i kwiecień - 50/60 procent.