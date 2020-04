Zobaczcie jak się zmienili włodarze z p. sławieńskiego i szef GPK Postomino [ZDJĘCIA]

Eksperymentalne otwarcie targowiska miejskiego w Darłowie [WIDEO] - będą maseczki i rękawiczki

Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa zapowiada, że we wtorek - 7 kwietnia 2020 r. będzie czynne miejskie targowisko na ul.Chopina - tymczasowy plac. Będzie to z zachowaniem obowiązujących reżimów, co będzie zabezpieczała Straż Miejska. Będą - jak zapowiada burmistrz - maseczki,...