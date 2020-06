Znani z p. sławieńskiego w wersji żeńskiej! Klimowicz, Hoc, Protasewicz, Bojkowski i inni ZDJĘCIA

Do wyborów pozostało

Gdyby Wojciech Wiśniowski, Arkadiusz Klimowicz, Krzysztof Frankenstein, czy Radosław Głażewski lub Radosław Nowakowski byli kobietami, to jakby wyglądali? Sprawdziliśmy! W niektórych przypadkch efekt przechodzi najśmielsze oczekiwania. Od niedawna do łask powróciła aplikacja FaceApp za pomocą, której możemy zmienić nie tylko wiek wybranej osoby, fryzurę, zarost, czy makijaż, ale także...płeć. Jak w wersji żeńskiej wyglądają znane postacie z powiatu sławieńskiego? Przekonajcie się sami. Zapraszamy do galerii z przymrużeniem oka. Liczymy na Wasze poczucie humoru! Samych bohaterów zdjęć także.