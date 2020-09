Złoty pociąg "się odnalazł" na torach ZDJĘCIA

- To olbrzymie inwestycje, które przekroczyły już granicę 1 miliarda złotych. W większości zakupy zostały sfinansowane ze środków Unii Europejskiej. W 2013 r. przeprowadzone zostały modernizacje pociągów, potem przyszły zakupy pojazdów elektrycznym i spalinowych - informuje Biuro Prasowe UM w Szczecinie.

Przez Sławno przejeżdżają też pociągi towarowe, czy te ICC, pendolino, Polregio, szynobus na trasie: Sławno - Darłowo - Sławno. Jest też Duma Pomorza - pociąg nawiązujący do ekstraklasowej Pogoni Szczecin - patrz na zdjęciach, jak prezentuje się ten ostatni skład.

Złoty pociąg zachodniopomorski przejeżdża m.in, przez miasto Sławno. Tutaj sprawdziliśmy, jakie jeszcze inne składy przejeżdżają przez to miasto - patrz zdjęcia.

Obecnie flota Pomorza Zachodniego składa się z 68 pojazdów szynowych oraz 1 pojazdu historycznego służącego do okazjonalnych przewozów turystycznych. Najnowsze 40 pojazdów to zakupione w dwóch przetargach najnowocześniejsze produkty nowosądeckiego Newagu. Pojazdy te zbudowane są zgodnie z obowiązującymi normami europejskich specyfikacji interoperacyjności, zapewniają bezpieczne podróżowanie pasażerom, a także maksymalne warunki komfortu takie jak klimatyzacja, wysokie miękkie siedzenia, dostęp do szerokopasmowego Internetu, pełen monitoring zewnętrzny i wewnętrzny. Przy współudziale firm ubezpieczeniowych realizowany jest także program wyposażania pojazdów województwa w defibrylatory.

