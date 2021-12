Zgony w Szpitalu Powiatowym w Sławnie podczas czwartej fali COVID-19

Czwarta fala koronawirusa w powiecie sławieńskim

- Większość z hospitalizowanych osób była niezaszczepiona. Były też zgony osób zaszczepionych, ale ci pacjenci mieli poważne choroby współistniejące - mówi Tomasz Walasek, dyrektor Szpitala Powiatowego w Sławnie. - Wspólnym mianownikiem było tutaj to, że osoby trafiające do szpitala były w stanie ciężkim lub bardzo ciężkim. Najmłodszy pacjent, który podczas czwartej fali trafił zakażony COVID-em do naszego szpitala miał 26 lat, a najstarszy ponad 90 lat. Tu też chciałbym powiedzieć, że niestety, ale zanotowaliśmy zgony wśród osób mających nieco ponad 30 lat.

Nasz rozmówca dodaje, że wydaje się, że szczyt czwartej fali COVID-19 w powiecie sławieńskim powinien być w ciągu najbliższych dwóch - trzech tygodni.

- Przed nami jeszcze bardzo dużo ciężkiej pracy i walki o życie i zdrowie pacjentów. Tu pragnę zaapelować do lokalnej społeczności o to, aby zintensyfikować szczepienia - mówi Tomasz Walasek.