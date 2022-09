Ze Sławna do Korzybia wyprawa na grzyby rowerem ZDJĘCIA. Zapraszamy na mistrzostwa w grzybobraniu

Wyprawa na grzyby ze Sławna

Ze Sławna w stronę SP nr 2 i tutaj pod wiaduktem kolejowym i dalej w stronę Pomiłowa. Następnie dawnym nasypem kolejowym cały czas prosto aż do Korzybia. To ok. 16 km w jedną stronę licząc do mostu na rzece Wieprzy w Korzybiu. Pod drodze jest Gwiazdówko, czy rozjazdy leśne np. w stronę Łętowa lub Starego Krakowa.

Na zdjęciach mieszkanki Sławna, które właśnie na taką wyprawę się wybrały. Jakie grzyby trafiały po drodze? Zobaczcie na zdjęciach. Rozpoznacie je? Każde zdjęcie - dla ułatwienia Wam - opisujemy.