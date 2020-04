Zbierają fundusze na pomoc dla mieszkańca Sławna

Nazywamy się Jakub i Dawid i jesteśmy przyjaciółmi 26-letniego Adama Ławer, który pochodzi ze Sławna, zach-pom. Chcemy ułatwić mu swobodne poruszanie się. Dlatego zbieramy na skuter elektryczny, który to mu ułatwi. Adam robi bardzo wiele dla społeczności udzielając się jako wolontariusz na wielu akcjach. Jest on również ministrantem i skromnym człowiekiem, który nigdy nie mówi o swoich problemach i potrzebach. Do tej pory porusza się na rowerze, ale staje się to dla niego coraz bardziej męczące. Choruje on od urodzenia na szereg chorób. (...) Bardzo prosimy o pomoc dla Adama. Wierzymy, że są ludzie o dobrych sercach i uzbieramy na skuter elektryczny.

Liczy się każda złotówka !!!

Kliknij i pomóż