Zapraszamy na dożynki w Malechowie - 3 września 2022. Jak wygląda plac dożynkowy? ZDJĘCIA

Zaproszenie na dożynki w Malechowie

W Świetlicy Kultury w Malechowie odbyło się losowanie stoisk. Uczestniczyli w nich przedstawiciele: KGW Niemica, KGW Przystawy, KS Malechowo, KS Ostrowiec / Ostrowianie, Malechówko, Sołectwo Karwice, Sołectwo Sulechówko. Wszyscy ww. wystawcy będą uczestniczyć w konkursie na Najpiękniejsze Stoisko Dożynkowe i sprzedawać pyszne smakołyki, m. in.: ciasta, gofry, domowe zupy, pierogi, pielmieni, golonkę, pieczone udka, wędzone ryby, mięsa, sery, kebab, zapiekanki. A to tylko część oferty.

Zapraszamy! Boisko w Malechowie - sobota - 3 września, godz. 14:30. Wcześniej, o godz. 13:30 Msza Święta w kościele w Malechowie. W programie: występy lokalnych zespołów, konkurs na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy, konkursy: dla par, rodzinny i dla dzieci. Mamy dla was wspaniałe nagrody od naszych sponsorów: nagrodę główną- hulajnogę elektryczną i dodatkowe: głośniki, zestawy garnków oraz frytkownicę. Na koniec koncert zespołu After Party i zabawa taneczna do białego rana. Szczegółowy program poniżej: