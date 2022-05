Zapraszamy do Darłowa na 710 urodziny! Atrakcji bardzo wiele! Program - polecamy - 2022 rok

W maju 710. urodziny Darłowa

Będzie ciekawie, inaczej, dla każdego – takie będą urodziny miasta. Czego możemy się spodziewać? Nie zabraknie ciekawych spotkań, w tym m.in. z Hermanem Lindqvistem dot. historii Króla Eryka. Planowana jest oficjalna inauguracja nowego literackiego szlaku turystycznego śladami powieści Leopolda Tyrmanda – „Siedem Dalekich Rejsów”. Przejdziemy trasą bohaterów i sprawdzimy, czy to było „Naprawdę wczoraj”; co mogło łączyć aktorów filmu, postaci z powieści i mieszkańców Darłowa. Czy był to tylko wiosenny wiatr, czy może coś więcej? Nie zabraknie koncertów i dobrze już znanym mieszkańcom corocznych atrakcji organizowanych wiosną w Darłowie – szczegóły w programie poniżej.