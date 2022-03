Zaginęła mieszkanka Darłowa. Apel rodziny o pomoc ZDJĘCIA Tomasz Turczyn

W dniu 17.03.2022 zaginęła Beata Mackiewicz. Po powrocie z pracy ok godziny 15:00 prawdopodobnie wyszła z domu i od tej pory nie ma z Nią kontaktu. Ma wyłączony telefon, a ostatnie logowanie telefonu było ok godziny 15:00. W dniu zaginięcia wyszukiwała busy do Sławna i tam mogła też pojechać.