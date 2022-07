Zachodniopomorski ZPN zmienił regulamin rozgrywek w nadchodzącym sezonie

Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej dokonał rewolucyjnych zmian - korekt - w regulaminie rozgrywek piłkarskich. Co to oznacza? Po pierwsze zespoły [od B-Klasy po IV ligę] mogą w jednym meczu dokonać aż siedmiu [było sześć] zmian.

- Rzadko kiedy się korzystało aż z tylu dublerów, bo bramkarza nieczęsto się wymienia - komentuje Damian Kotłowski, trener Wieży Postomino. - Teraz jest 7 zmian, a więc to oznacza, że każdy z piłkarzy będący w "18" meczowej może wejść na boisko.

Szkoleniowiec ocenia, że to dobry ruch, bo w niższych ligach każdy chce zagrać. Zmieniła się również liczba zespołów, które zagrają baraż w IV lidze o utrzymanie się. W minionym sezonie był to jeden zespół, a teraz będą aż dwa. W praktyce oznacza to, że w 18-zespołowej lidze miejscami barażowymi są pozycje 14 - 15 w tabeli, a 16 - 18 spadkowymi. Z IV ligi do III awansuje mistrz i tu zmiany nie ma. Dodajmy, że liczba spadków z IV ligi się powiększa o tyle zespołów ile opuści III ligę i trafi do IV. Analogicznie jest w niższych ligach. W okręgówce mistrz wywalczy awans do IV ligi, a wicemistrzowie rozegrają baraże o prawo gry z zespołami 14 i 15 w IV lidze. Zwycięzcy tych potyczek zagrają w tej ostatniej lidze. I trzeba powiedzieć, że taka formuła - barażowa - jest dodatkową motywacją dla klubów z okręgówki i pozostałych lig. W okręgówce barażowymi miejscami będą pozycje 15 w tabeli i 3 zespoły najgorsze z 8 grup z pozycji 14. Spadek do A-Klasy z miejsc 16 plus trzy najgorsze z okręgówki z miejsc 15.Baraże też zagrają zespoły A-Klasy - mistrz awansuje do okręgówki - wicemistrzowie. Spadek do A-Klasy dla ostatniego zespołu w tabeli. W B Klasie mistrzowie awansują do A-Klasy plus tak samo wicemistrzowie grupy 2 i 4, gdzie jest więcej klubów w stawce.

Dodajmy, że pary barażowe będą wyłonione w drodze losowania.