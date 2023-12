Z wykrywaczem metalu nad Bałtykiem odkrywa skarby. Nie do wiary co gubią turyści. Zdjęcia Tomasz Turczyn

Co gubią turyści nad Bałtykiem? Mieszkaniec gminy Postomino ma nietypową pasję. Nasz rozmówca chętnie penetruje wykrywaczem metalu plaże w powiecie sławieńskim - Jarosławiec [zwany też polskim Dubajem], Darłówko, Rusinowo. Dąbki, Wicie - nie mają dla niego tajemnic. Co znajduje? Skarby Bałtyku... Zobaczcie na zdjęciach co gubią ludzie na plażach nad Bałtykiem. Trwa wielkie sprzątanie plaż po sezonie 2023 i trzeba powiedzieć, że żniwa nad Bałtykiem są bardzo udane! Ta jesień z wykrywaczem metalu to też niezły zarobek...