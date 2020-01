Z czego się śmieją na Syberii? Rysunki satyryczne z fabułą w Sławnie [ZDJĘCIA].

Przedstawiane w nich postaci wykonują jakieś czynności, coś się z nimi dzieje, i jest to wszystko pokazane w następujących po sobie obrazkach. Mają w sobie te rysunki coś z komiksów, ale w odróżnieniu od nich obywają się zazwyczaj bez tekstów umieszczanych w „chmurce”. Opowiedzenie rysunkiem jakiejś dłuższej historyjki wymusza na autorze maksymalne zmniejszenie postaci, aby całość rysunku nie zajmowała zbyt dużej płaszczyzny, co jest ważne przy zamieszczaniu ich w prasie. Postaci muszą więc być pozbawione szczegółów, narysowane w maksymalnym uproszczeniu, ale jednocześnie czytelne dla odbiorcy. Syberyjskiemu satyrykowi udało się taką postać stworzyć - to grubasek z cienkimi nóżkami, dużym okrągłym nosem i wypukłymi oczkami. Zabawne sytuacje z nim w roli głównego bohatera rysunków Szabanowa możemy podziwiać na sławieńskiej wystawie.