XXII Rajd Racibora już w najbliższy weekend. Nie może Was tam zabraknąć!

Organizatorzy zapraszają na XXII Ogólnopolski Rajd Rowerowy „Racibora” po Ziemi Sławieńskiej, który odbędzie się 13 i 14 sierpnia br. na trasie m.in Muzeum w Starym Jarosławiu, Park Edukacji i Rozrywki „Leonardia” oraz Centralny Poligon Sił Powietrznych Jarosławiec-Ustka. Zapisy od godz. 8.00 przy pomniku Jarosławieckiego Rybaka. -Gwarantujemy dwa dni pełne atrakcji - zapewniają organizatorzy XXII Rajdu Racibora.

13 sierpnia uczestnicy rajdu będą mieli do przejechania 47 km i zatoczą pętlę: wyjada z Jarosławca, następnie przejada przez Nacmierz, Bylicę, Dzierżęcin, Kowalewice, gdzie mogą liczyć na poczęstunek, Stary Jarosław, Krupy, (tam równiez czeka posiłek), Zieleniewo, Zakrzewo Górne, Kopań, Wicie (poczęstunek) oraz Jarosławiec.

14 sierpnia 35-kilometrowa trasa będzie wiodła od Jarosławca, przez teren poligonu w Wicku Morskim, Łącko do Jarosławca.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w XXII Rajdzie Racibora.