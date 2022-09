Wysyp grzybów w powiecie sławieńskim ZDJĘCIA. Gdzie warto się wybrać?

Wysyp grzybów w gminie Sławno

W Grzybnie można trafić na prawdziwki, kozaki i podgrzybki. Zobaczcie zdjęcia z tamtejszego lasu. Z kolei w okolicy Pomiłowa i Gwiazdówka traficie piękne kanie, zatrzęsienie maślaków, podgrzybki, kozaki i kurki. W okolicy tych dwóch ostatnich miejscowości grzybiarzy można spotkać w okolicy dawnego toru kolejowego, który prowadził do Korzybia [to już gm. Kępice, która graniczy z gminą Słąwno]. To pewne miejsce na grzybiarskie żniwa. Polecamy. Zobaczcie zdjęcia.

Dobra rada

Zbierajcie tylko te grzyby, które znacie. Jeśli jakiś wydaje się wam podejrzany - niejadalny, to go wyrzućcie. Nie ryzykujcie. Pamiętajcie też, że w Sanepidzie jest osoba, która zna się na grzybach i potrafi określić, czy są one jadalne, czy też nie.

Pochwalcie się Waszymi zbiorami - 797 001 067.