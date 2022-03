Wystartowała wiosna w IV lidze. Świetny początek Wieży Postomino, niezły Darłovii ZDJĘCIA

20 kolejka IV ligi ZZPN - wyniki

Błękitni II Stargard - Hutnik Szczecin 0:1

Chemik Police - Dąb Dębno 1:2

Sokół Karlino - Wieża Postomino 0:1

Przewaga. To kluczowe słowo w meczu Sokoła i Wieży. Optyczna przewaga należała do przyjezdnych, którzy byli stroną prowadzącą grę. Bramkę strzelił Piotr Kozdra w 78 minucie po centrze i uderzeniu piłki z główki. Można powiedzieć, że zrobił to w swoim stylu, bo ten zawodnik znany jest - w p. sławieńskim - ze zdobywania tego typu goli.

- Sytuacji strzeleckich mieliśmy kilka, a Karlino jedną, ale nasza obrona w 65 minucie nie dała się ograć - podsumowuje Damian Kotłowski, trener Wieży. - Przez całe spotkanie prowadziliśmy grę i też po jednym z uderzeń trafiliśmy piłką w słupek i tu niewiele zabrakło, aby ona wylądowała w siatce. Do końca zostało 0:1 i trzy punkty na wyjeździe bardzo nas cieszą na początek rundy wiosennej.