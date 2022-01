Wyremontowana świetlica w Boleszewie z "cegiełką" mieszkańców ZDJĘCIA

Zmiany w Boleszewie

Ułożona kostka betonowa to nie tylko ciągi piesze, gdyż na zapleczu świetlicy wybrukowano teren, który będzie pełnił funkcję placu integracyjnego na zapleczu świetlicy. Będzie tam można organizować wydarzenia plenerowe i spotkania „pod chmurką”. To dzięki zaangażowaniu sołtysa – Marzeny Krajewskiej i mieszkańców Boleszewa powstanie tam również wiata integracyjna. Zarówno zakup materiałów jak i budowę nowego miejsca spotkań mieszkańcy zaplanowali we własnym zakresie.

W realizację inwestycji zaangażował się m.in. radny Karol Burda, który wraz z mieszkańcem Noskowa – Karolem Klimaszka zapewnili niezbędne do budowy podłoże i jego transport. Wiosną wbudowane zostanie także ogrodzenie terenu, a wokół – z udziałem mieszkańców wsi – założone zostaną trawniki, klomby i zieleńce.