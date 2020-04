Wypłynęli z portów na protest. Są we Władysławowie. Co dalej? Trójmiasto i Świnoujście [ZDJĘCIA]

Armatorzy trudniący się wędkarstwem dorszowym z całego pomorza wypłynęli z portów i dotarli do Władysławowa. Tutaj oflagowali i obanerowali swoje jednostki. To w ramach protestu. Chodzi o to, że - jak informuje Sztab Kryzysowy Rybołówstwa Rekreacyjnego - branża domaga się odszkodowań za to, że nie może wykonywać swojego zawodu.

- Cumujemy we Władysławowie i na razie protest jest pasywny - mówi Andrzej Antosik, prezes Bałtyckiego Stowarzyszenia Wędkarstwa Morskiego w Darłowie należący do Sztabu Kryzysowego Rybołówstwa Rekreacyjnego. - We wtorek - 28 kwietnia o godzinie 17 spotykamy się tutaj w gronie Sztabu Kryzysowego i podejmiemy konkretną decyzję dotyczącą tego o, której godzinie 29 kwietnia - w środę wypłyniemy na protest do portów: Gdynia, Gdańsk, Świnoujście. Jak będzie wyglądał protest w trójmiejskich portach i w Świnoujściu? Armatorzy nie chcą tego zdradzić, ale według naszych nieoficjalnych informacji może dojść do zablokowania torów wodnych w poszczególnych portach - Od 1 stycznia 2020 roku nie możemy łowić dorszy z uwagi na unijny zakaz - mówi Andrzej Antosik. - To dla nas i naszych rodzin dramat. Walczymy o przetrwanie i nasz byt. Jesteśmy na granicy wytrzymałości. Apelujemy do premiera Mateusza Morawieckiego o pilne zajęcie się naszą sprawą i o konkretne decyzje. Rząd PiS w ciągu jednej nocy potrafi przegłosować skomplikowane ustawy, a nie można załatwić naszej sprawy od kilku miesięcy? - akcentuje. Nasz rozmówca podkreśla, że Sztab Kryzysowy nie da się stronie rządowej zbyć - jak akcentuje - byle czym. - Mamy świadomość, że zbliżają się wybory prezydenckie i chodzi o to, abyśmy siedzieli cicho - mówi Andrzej Antosik. Czytaj także Awantura na morzu. Ministerstwo ma 20 mln zł, a oni i tak popłyną na protest To będą wakacje inne niż wszystkie. Gigantyczne straty. Wideo